Islamabad (dpa) - Aus Protest gegen den Nato-Luftangriff auf pakistanische Militärposten will Pakistan die Afghanistan-Konferenz in Bonn boykottieren.

Pakistan werde an dem Treffen am kommenden Montag nicht mehr teilnehmen, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus dem Büro des Premierministers in Islamabad. Eine entsprechende Erklärung werde demnächst veröffentlicht.

Ohne die Unterstützung des benachbarten Pakistans gilt es als extrem schwierig, Frieden und Stabilität in Afghanistan zu erreichen. Ursprünglich wollte Außenministerin Hina Rabbani Khar die pakistanische Delegation in Bonn anführen. Dort will die Internationale Gemeinschaft über die Zukunft des Landes nach dem Abzug der Nato-Kampftruppen Ende 2014 beraten.

Das pakistanische Kabinett befasste sich am Dienstag bei einer Sitzung in der Stadt Lahore mit dem Luftangriff, bei dem am vergangenen Samstag nach pakistanischen Angaben 24 Soldaten getötet worden waren.