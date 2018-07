Islamabad/Washington/Berlin (dpa) - Aus Protest gegen einen Nato-Angriff auf zwei pakistanische Militärposten wird die Regierung in Islamabad die Afghanistan-Konferenz in Bonn boykottieren. Pakistans Regierung bestätigte die Absage offiziell.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, eine Absage Pakistans wäre bedauerlich und ein Rückschlag für die Bemühungen um regionale Zusammenarbeit. Bisher gebe es aber noch keine offizielle Bestätigung. Bei dem Nato-Angriff waren am Samstag nach pakistanischen Angaben 24 Soldaten getötet worden.

Die Absage Pakistans gilt als schwerer Rückschlag für die Bemühungen, den Konflikt im Nachbarland Afghanistan langfristig zu beenden. Ohne die Unterstützung Pakistans gilt es als extrem schwierig, Frieden und Stabilität am Hindukusch zu erreichen.

Ursprünglich wollte Außenministerin Hina Rabbani Khar die pakistanische Delegation in Bonn anführen. Dort will die internationale Gemeinschaft über die Zukunft Afghanistans nach dem Abzug der Nato-Kampftruppen Ende 2014 beraten. Es werden Delegationen aus 86 Ländern und von 16 internationalen Organisationen erwartet. Neben der pakistanischen Außenministerin haben 53 weitere Außenminister ihre Teilnahme zugesagt.

Das US-Zentralkommando Centcom kündigte an, die Militäraktion unter Leitung eines US-Generals und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Nato-Stellen aufzuarbeiten. In einer im Internet veröffentlichten Mitteilung heißt es, der Untersuchungsbericht solle bis zum 23. Dezember vorliegen. Centcom mit Sitz in Florida ist für die Einsätze der US-Streitkräfte in Ostafrika, Nahost sowie in Afghanistan und anderen Ländern der Region Zentralasien zuständig.

Der Nato-Angriff auf die beiden Militärposten im Stammesgebiet Mohmand an der Grenze zu Afghanistan hat die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Islamabad weiter massiv belastet. Vor dem Boykott der Bonn-Konferenz hatte die pakistanische Regierung bereits die wichtige Nachschubroute für die Nato-Truppen in Afghanistan durch Pakistan gekappt. Zudem hatte sie die USA aufgefordert, eine Luftwaffenbasis im Südwesten Pakistans zu räumen.

Die pakistanische Armee warf der Nato am Montag zudem vor, die eigenen Sicherheitskräfte vorsätzlich angegriffen zu haben. Nach Angaben von Armeesprecher Athar Abbas war die Nato-geführte Afghanistan-Schutztruppe Isaf über den Standort eines jeden pakistanischen Armeeposten informiert. Bei dem Angriff habe es sich daher nicht um ein Missverständnis gehandelt.

