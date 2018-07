Berlin (dpa) - Wegen der Neonazi-Morde und den Ermittlungspannen will Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich das Vertrauen vieler Muslime in die Sicherheitsbehörden zurückgewinnen. Man nehme die Sorgen und Nöte unserer Bürger sehr ernst, so Friedrich. Er traf sich mit muslimischen Verbandsvertretern und sprach mit ihnen über die jüngsten Erkenntnisse zu den Neonazi-Morden. Ab sofort gibt es eine telefonische Anlaufstelle beim BKA - für Menschen, die sich von rechtsextremer Gewalt bedroht oder gefährdet sehen.

