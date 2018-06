Los Angeles (dpa) - Weiterer Nachwuchs für Maggie Gyllenhaal (34) und Peter Sarsgaard (40): Das Schauspielerpaar erwartet das zweite Kind, teilte Gyllenhaals Sprecherin am Montag dem Promi-Portal «People.com» mit.

Die ältere Schwester von Hollywoodstar Jake Gyllenhaal und der «Green Lantern»-Darsteller Sarsgaard haben bereits ein fünfjähriges Mädchen namens Ramona. Drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter gaben sich die Eltern erst im Mai 2009 das Jawort.

Maggie Gyllenhaal war in Filmen wie «World Trade Center», «The Dark Knight» und «Secretary» zu sehen. Für ihre Nebenrolle in «Crazy Heart» (2008) erhielt sie eine Oscar-Nominierung. Sarsgaard spielte unter anderem in «Kinsey» und «Flightplan» mit. In «Jarhead» war er an der Seite von Maggies Bruder Jake in einer Nebenrolle zu sehen.