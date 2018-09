New York/Fort Worth (dpa) - Die drittgrößte US-Fluggesellschaft American Airlines stürzt nach hohen Verlusten ab. Der Mutterkonzern AMR Corp. beantragte am Dienstag vor einem New Yorker Gericht Gläubigerschutz nach Kapitel Elf des US-Insolvenzrechts.

Wie die Gesellschaft erklärte, läuft der Flugbetrieb aber vorerst normal weiter.