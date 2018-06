München (dpa) - Der insolvente Druckmaschinenhersteller Manroland könnte möglicherweise auch zerschlagen werden. Denkbar sei etwa die Aufspaltung der Bereiche Bogendruck im hessischen Offenbach und der Zeitungsdruck in Augsburg.

«Eine getrennte Lösung wäre einfacher», sagte Insolvenzverwalter Werner Schneider der «Financial Times Deutschland» (Dienstag). «Anpassungen in kleineren Einheiten sind leichter.» Entscheidungen sind nicht gefallen, auch eine Aufspaltung sei nur eine Option, betonte ein Sprecher Schneiders. Die IG Metall forderte von der Bundesregierung derweil eine Führungsrolle und verlangt ein Konzept für die angeschlagene Branche insgesamt.

Die Manroland-Eigentümer Allianz und MAN hatten dem angeschlagenen Konzern am Freitag den Geldhahn zugedreht. Dieser musste daraufhin Insolvenz anmelden, seither bangen rund 6500 Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze. «Die Gesellschafter und der Bundeswirtschaftsminister müssen jetzt schnell im Interesse der Beschäftigten und Arbeitsplätze handeln», sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner.

Er ist zugleich Vizechef des Aufsichtsrats bei Manroland. Zudem müssten Allianz und MAN dringend für den benötigten Massekredit bürgen, um Manroland eine Fortsetzung der Geschäfte zu ermöglichen.

Auch Schneider betonte den Zeitdruck wegen des Massekredits. Nötig sei voraussichtlich ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag. Er rechne aber damit, den Kredit zu bekommen. Hessens IG-Metall-Bezirkschef Armin Schild brachte erneut Landesbürgschaften oder Unterstützung für Beschäftigungsgesellschaften ins Spiel. Es dürfe kein Arbeitsverhältnis ohne Anschlussperspektive beendet werden. Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil (FDP) hatte Forderungen nach Staatshilfen für den Konzern mit Standorten in Augsburg, Offenbach und Plauen am Montag eine klare Absage erteilt.

Die Arbeitsagenturen in den betroffenen Bundesländern sicherten Schneider ihre Unterstützung zu. Zugleich forderten sie ihn auf, rasch zu einer Lösung zu kommen. «Wir werden alles Erdenkliche unternehmen, um den Menschen in dieser persönlich schwierigen Situation, die mit einer erheblichen Verunsicherung verbunden ist, schnell und unkompliziert Beratung und Hilfen anzubieten», sagte der Chef der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin in der gemeinsamen Mitteilung der Agenturen aus Bayern, Hessen und Sachsen.

Für viele Betroffene sei ein Hoffnungsschimmer, dass die Chancen auf dem Arbeitsmarkt derzeit nicht schlecht seien. «Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Weitervermittlung ist nach Ansicht der BA aber auch mit der Bereitschaft der Betroffenen verbunden, sich bei Bedarf regional oder auch beruflich zu verändern», hieß es weiter. «Die Situation für die Beschäftigten ist sicher nicht einfach», sagte die Chefin der Regionaldirektion Sachsen, Jutta Cordt.