Enstone/Großbritannien (dpa) - Die Rückkehr von Kimi Räikkönen in die Formel 1 ist perfekt. Der Weltmeister von 2007 fährt in der kommenden Saison für Lotus Renault. Der 32-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der Finne war Ende 2009 aus der Formel 1 ausgestiegen, um in der Rallye-WM zu starten. Über sein Comeback in der Formel 1 war immer wieder spekuliert worden. Räikkönen wurde dabei lange mit Williams in Verbindung gebracht.

