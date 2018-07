Chemnitz (SID) - Die deutschen Tischtennis-Damen haben die European Nations League gewonnen. Dem Team von Bundestrainer Jörg Bitzigeio genügte am Dienstagabend im Finalrückspiel in Chemnitz gegen Europameister Niederlande bereits der Punktgewinn durch das 3:0 von Sabine Winter aus Schwabhausen gegen Britt Eerland zum Triumph. Deutschland hatte das Hinspiel Ende Oktober in den Niederlanden überraschend 3:0 gewonnen und damit den Grundstein zum Gesamterfolg gelegt.

Vor der dritten Partie von Winter gegen das 17 Jahre alte Talent Eerland hatten Kristin Silbereisen (Kroppach) gegen Linda Creemers (1:3) und Ex-Europameisterin Jiaduo Wu gegen Li Jie (0:3) verloren. Nicht in der deutschen Mannschaft stand Vizeeuropameisterin Irene Ivancan. Die Berlinerin wurde mit Blick auf das Champions-League-Spiel ihres Vereins am Donnerstag geschont.

Die deutschen Herren standen gleichzeitig im Finale gegen Schweden an der Platte. Das Hinspiel hatten die Skandinavier 3:2 gewonnen.