Oslo (dpa) - Der Norweger Anders Behring Breivik muss für die Tötung von 77 Menschen wahrscheinlich nicht ins Gefängnis, sondern in eine Psychiatrie. Die Staatsanwaltschaft in Oslo bestätigte, dass zwei Rechtspsychiater den 32-Jährigen Massenmörder für unzurechnungsfähig erklärt haben. Breivik hatte am 22. Juli zuerst eine Bombe im Osloer Regierungsviertel gezündet und danach ein Massaker auf der Insel Utøya verübt. Die endgültige Entscheidung über die Zurechnungsfähigkeit trifft das zuständige Gericht.

