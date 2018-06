FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag weiter von seinen starken Verlusten in der vergangenen Woche erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3360 US-Dollar und damit rund einen Cent mehr als in der Nacht zum Dienstag. Ein Dollar war zuletzt 0,7485 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagmittag auf 1,3348 (Freitag: 1,3229) Dollar festgesetzt.

Händler begründeten die zuletzt feste Verfassung des Euro vor allem mit der guten Stimmung an den internationalen Börsen. Dort hatten Hoffnungen auf eine Eindämmung der Schuldenkrise gestützt. Am heutigen Dienstag treffen sich in Brüssel die Euro-Finanzminister, um über die Schlagkraft des Rettungsfonds EFSF zu beraten. Geplant ist eine deutliche Erhöhung der Feuerkraft des Fonds von derzeit rund 250 Millionen Euro.