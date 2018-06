München (SID) - Ski-Rennläufer Felix Neureuther will trotz seiner Knieverletzung unbedingt am 11. Dezember beim Weltcup-Slalom in Val d'Isere starten. "Ich muss dabei sein, ich bin heiß", sagte Neureuther in der Sendung "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Fernsehen. Der 27-Jährige laboriert an einem Ödem in der rechten Kniescheibe sowie einem Knorpelschaden.

Wenn die Schmerzen erträglich seien, werde er fahren, sagte Neureuther, dessen großer Traum der Gewinn der Weltcup-Kugel im Slalom ist: "Es sind nicht so viele Slaloms diese Saison, deshalb wäre es schon extrem bitter, wenn ich bei einem ausfallen sollte."

Beim Deutschen Ski-Verband (DSV) werde aber alles unternommen, um ihn fit zu bekommen. "Es wird alles probiert, es arbeiten alle für mich", sagte Neureuther.