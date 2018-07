Östersund (dpa) - Nach den gesundheitlichen Rückschlägen im vergangenen Winter hat Simon Schempp bei seiner Rückkehr in den Biathlon-Zirkus mit Platz drei beim Weltcup-Auftakt in Östersund für eine Überraschung gesorgt.

Der Uhinger war beim Sieg des Franzosen Martin Fourcade vor dem Tschechen Michal Slesingr über die 20 Kilometer mit seiner zweitbesten Karriere-Platzierung stärkster der sechs deutsche Skijäger. «Einen besseren Einstand gibt es nicht», sagte der 23-Jährige. «Ich bin überglücklich und hoffe, dass ich diese Leistung in Zukunft bestätigen kann.»

Zwei Zehntelsekunden fehlten Schempp auf Platz zwei. Einen Tag vor dem ersten Saisonrennen der Skijägerinnen mit Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner waren es 1:54,5 Minuten Rückstand auf Martin Fourcade, der mit Zahnschmerzen in 53:29,8 Minuten zum Auftaktsieg gelaufen war. Genau wie der Franzose und der zweitplatzierte Slesingr leistete sich Schempp nur einen Fehler am Schießstand. «Eigentlich habe ich mich gar nicht so gut gefühlt», sagte Schempp.

Nicht ganz so zielsicher präsentierten sich Andreas Birnbacher (Platz 28/4 Schießfehler), der dreimalige Olympiasieger Michael Greis (32/3) nach sechswöchiger Verletzungspause, Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer (40/3), Florian Graf (44/4) und Daniel Graf (69/3). «Wir haben am Schießstand noch bessere Platzierungen verschenkt», sagte Herren-Bundestrainer Mark Kirchner. Der Olympiasieger wollte deshalb auch nur von einem «vernünftigen Saison-Einstieg» sprechen.

Schempp, der Mixed-Staffel-Weltmeister, hatte im vergangenen Winter mehrmals pausieren müssen und die Saison vorzeitig beendet. Der zweimalige Junioren-Weltmeister und Olympia-Fünfte mit der deutschen Männer-Staffel absolvierte ein zielgerichtetes Aufbautraining. Es hat sich gelohnt. Ganz nebenbei holte sich Schempp auch schon das Ticket für die Biathlon-WM in seiner Wahlheimat Ruhpolding im März.

Die deutschen Skijägerinnen mit Magdalena Neuner an der Spitze suchten am Tag vor ihrem Saisonstart die Ablenkung. «Ich denke, es passt alles, es kann losgehen», sagte Rekordweltmeisterin Neuner bestens gelaunt und besuchte ihren Paten-Elch. Auch Miriam Gössner, Andrea Henkel und Vize-Weltmeisterin Tina Bachmann wollen den Einzel-Wettkampf mit Spaß bestreiten.