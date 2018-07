Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Mittwochnachmittag als Reaktion auf eine abgestimmte Aktion wichtiger Notenbanken in die Höhe geschossen. Er übersprang die Markte von 6000 Punkten deutlich, zuletzt lag er 4,7 Prozent im Plus bei 6072 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen.

Nachdem zuerst die von China angekündigte Lockerung der Geldpolitik dem Dax ins Plus geholfen hatte, gab es weiteren Auftrieb, als die Europäische Zentralbank, die US-Notenbank Fed und weitere wichtige Zentralbanken mit einer abgestimmten Aktion in den Geldmarkt eingriffen, um dem weltweiten Finanzsystem mehr Liquidität zur Verfügung zu stellen und damit Spannungen an den Finanzmärkten abzubauen.

Ein Händler sagte dazu: «Ich denke, diese Maßnahme wird nur kurzfristig Entspannung bringen, aber löst nicht die Vertrauenskrise. Die kann nur von der Politik beeinflusst werden.» Dabei verwies er auf den Ende der nächsten Woche anstehenden EU-Sondergipfel.