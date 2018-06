Frankfurt/Main (dpa) - Eine konzertierte Aktion der weltweit wichtigsten Notenbanken hat am Mittwoch ein Kursfeuerwerk am deutschen Aktienmarkt ausgelöst.

Mit einem kräftigen Aufschlag von 4,98 Prozent auf 6088,84 Punkte ging der zunächst schwach in den Handel gestartete Dax auf dem höchsten Stand seit Anfang November aus dem Handel. Er legte um fast 300 Punkte zu und passierte so spielend die Marke von 6000 Punkten. Die Verluste von bis zu 12 Prozent aus zuvor neun schwachen Tagen hat er damit seit Freitag wieder mehr als wett gemacht. Der MDax rückte um 4,70 Prozent auf 9017,05 Punkte vor und der TecDax gewann 2,93 Prozent auf 704,84 Punkte.

Die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die Zentralbanken Großbritanniens, Japans, Kanadas und der Schweiz hatten am Mittwoch in einer abgestimmten Aktion auf anhaltende Spannungen an den internationalen Geldmärkten reagiert. Die Aktion zielt darauf ab, die Liquidität in dem zurzeit angespannten globalen Banken- und Finanzsystem zu erhöhen. Bereits am Mittag hatte die Notenbank Chinas an den Märkten für einen Richtungswechsel ins Plus gesorgt. Sie hatte erstmals seit drei Jahren den Satz, den die Geschäftsbanken als Mindestreserve bei ihr hinterlegen müssen, gesenkt. Obendrein stützten am Nachmittag gute Wirtschaftsdaten aus den USA die Kurse.