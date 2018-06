New York (dpa) - Der Onlinespiele-Anbieter Zynga, der unter anderem das populäre Facebook-Game «Farmville» betreibt, könnte noch vor Jahresende an die Börse gehen. Zynga wolle kommende Woche die sogenannte Roadshow starten, mit der bei Investoren für die Aktien geworben wird.

Dies berichteten unter anderem die «New York Times» und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Damit würde demnächst auch bekannt, wie viel Geld Zynga mit dem Gang an die Börse einstreichen will. Bei der Ankündigung im Sommer ging es um eine Milliarde Dollar.

Den Firmenwert wollte Zynga laut damaligen Medienberichten bei 15 bis 20 Milliarden Dollar ansetzen. Der «New York Times» sowie der «Financial Times» zufolge ist Zynga auf Kurs für einen Börsengang Mitte Dezember.

Spiele wie «Farmville», «Cityville» oder «Mafia Wars» bringen Zynga unter anderem dank Facebook als Plattform eine riesige Kundschaft von mehr als 220 Millionen Teilnehmern pro Monat. In den ersten neun Monaten 2011 verdiente die Firma aus San Francisco rund 30 Millionen Dollar bei Umsätzen von rund 830 Millionen Dollar.

Das Geld kommt vor allem aus dem Verkauf virtueller Güter in den Spielen - etwa Traktoren für «Farmville»-Äcker. Aus den Börsenunterlagen ging allerdings auch hervor, dass im Schnitt nur 3,4 Millionen Nutzer dafür Geld ausgeben.

Die Zynga-Platzierung wäre auch ein Test für den im kommenden Jahr erwarteten Mega-Börsengang von Facebook. Das weltgrößte Online-Netzwerk mit seinen mehr als 800 Millionen Mitgliedern erwägt nach Informationen des «Wall Street Journal» einen Börsengang im zweiten Quartal 2012. In diesem Jahr hatten Anleger mit Aktienplatzierungen von Internet-Unternehmen bisher wenig Freude: Die Kurse gingen zwar zunächst steil nach oben, fielen dann jedoch in vielen Fällen sogar unter den Ausgabepreis.

