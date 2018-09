Buffalo (USA/New York) (SID) - Auch ein Tor des deutschen Eishockey-Nationalspielers Jochen Hecht konnte die 1:2-Heimniederlage der Buffalo Sabres gegen die New York Islanders nicht verhindern. Hecht, der wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung lange pausiert hatte und erst sein drittes Spiel seit seinem Comeback bestritt, traf in der 42. Minute mit einem Handgelenkschuss zum zwischenzeitlichen 1:1. Es war bereits sein zweites Saisontor, nachdem er am Samstag den Treffer zum 5:1-Endstand gegen die Washington Capitals erzielt hatte. Hecht stand gegen die Islanders 16:16 Minuten auf dem Eis, sein Verteidigerkollege Christian Ehrhoff 32:48 Minuten.

Ohne Torerfolg blieb Marco Sturm beim 3:1 seiner Florida Panthers bei den Carolina Hurricanes. Dafür verbuchte der kanadische Superstar Sidney Crosby bei der 3:4-Niederlage der Pittsburgh Penguins bei den New York Rangers seine Scorerpunkte Nummer acht und neun. Der Kapitän der "Pens" hatte am 21. November sein Comeback nach zehnmonatiger Zwangspause in Folge zweier schwerer Gehirnerschütterungen gefeiert.