Meseberg (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erneut für mehr Kooperation in der Euro-Zone ausgesprochen. Europa brauche «politischen Mut» für eine engere Zusammenarbeit, um das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen. Das sagte Merkel im Regierungsgästehaus in Meseberg nördlich von Berlin vor einem Treffen mit Norwegens Ministerpräsident Jens Stoltenberg. Daher sei eine begrenzte Änderung der Verträge für die Euro-Zonen-Mitglieder erforderlich. Die Vertragsänderungen sollen auf dem Gipfel am 8. und 9. Dezember in Brüssel erörtert werden.

