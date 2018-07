Berlin (dpa) - Der Bundestag beschäftigt sich heute erneut mit den Pannen von Polizei und Verfassungsschutz bei der Aufklärung der Neonazi-Mordserie. Am Mittag kommt das Parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste in geheimer Sitzung zusammen.

Danach steht eine nicht-öffentliche Sitzung des Bundestags-Innenausschusses an. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat nach Medienberichten inzwischen den Gesetzentwurf für eine umfassende Neonazi-Datei vorgelegt.

Erst am Dienstag hatten die Ermittler einen langjährigen NPD-Funktionär als mutmaßlichen Helfer des Zwickauer Terror-Trios gefasst. Der 36-jährige Ralf Wohlleben sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zu sechs Morden und einem versuchten Mord vor. Unter anderem soll er der Terrorgruppe Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe eine Schusswaffe und Munition besorgt haben.

Nach Ansicht des niedersächsischen Innenministers Uwe Schünemann (CDU) könnte die Festnahme Wohllebens die Chancen auf ein NPD-Verbot erhöhen. «Wenn es einen klar belegbaren und belastbaren Zusammenhang zwischen der NPD-Mitgliedschaft und der Terrorgruppe NSU geben sollte, dann wäre das ein wichtiges Argument in Sachen NPD-Verbotsverfahren. Die V-Leute-Problematik würde nicht mehr im Mittelpunkt stehen», sagte er der Zeitung «Die Welt». 2003 war ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, weil zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes in der NPD waren.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, sieht in der Festnahme einen Beleg, dass die NPD «nicht nur den geistigen Nährboden für Rechtsextreme bietet, sondern NPD-Mitglieder auch Teil des braunen Unterstützernetzwerks für die Rechtsterroristen waren». Ähnlich äußerte sich der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in der «Welt»: «Die Verhaftung von Herrn Wohlleben bestärkt uns in der Auffassung, dass ein neues NPD-Verbotsverfahren angebracht ist.» Grünen-Chefin Claudia Roth sagte, die Bundesregierung müsse Konsequenzen ziehen und die Voraussetzungen für ein «neues, diesmal aber auch wirklich erfolgreiches NPD-Verbot schaffen»

Friedrich will als Konsequenz aus den Fahndungs- und Ermittlungspannen in dem Fall eine umfassende Datei zu gewaltbereiten Rechtsextremisten einrichten. Gespeichert werden sollten «Verdächtige, Beschuldigte, Täter oder Mittäter einer politisch rechts motivierten Gewalttat mit extremistischem Hintergrund» sowie Personen, die als «Anstifter oder Gehilfe einer solchen Tat in Erscheinung getreten sind», zitiert «Die Welt» aus dem Gesetzentwurf.

Deutsche Behörden haben nach Informationen der «Berliner Zeitung» in den vergangenen zwei Jahren mehr als 800 Waffen bei Rechtsextremisten sichergestellt. Das gehe aus einer aktuellen Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, berichtet das Blatt. Danach wurden dem Bundeskriminalamt 2009 und 2010 insgesamt 811 Waffenfunde aus dem Bereich der rechtsextrem motivierten Kriminalität gemeldet, darunter 15 Faustfeuerwaffen, 16 Langwaffen und sogar 8 Kriegswaffen.

«Immer mehr Waffenfunde bei Neofaschisten beweisen, dass die militante Rechte massiv aufrüstet», sagte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestags, Ulla Jelpke, dem Blatt. Sie forderte, dass Neonazis nun auch der Zugang zu legalen Waffen, wie er etwa über die Mitgliedschaft in Reservistenvereinigungen und Schützenverbänden möglich ist, abgeschnitten werden müsse.