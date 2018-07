Berlin (dpa) - Die Berliner Politik beschäftigt sich heute abermals mit den Pannen von Polizei und Verfassungsschutz rund um die Neonazi-Morde. Heute soll das Parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste in geheimer Sitzung zusammenkommen. Danach steht eine nicht-öffentliche Sitzung des Bundestags-Innenausschusses an. Erst am Montag war ein vierter Verdächtiger im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen das Zwickauer Neonazi-Trio festgenommen worden, und zwar der langjährige Thüringer NPD-Funktionär Ralf Wohlleben.

