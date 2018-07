New York (dpa) - Die britische Schauspielerin Carey Mulligan (26) sieht sich nicht gerne nackt auf der Leinwand. Ihren neuen Film, das Erotik-Drama «Shame», habe sie nur ein einziges Mal gesehen.

«Aber nicht die erste Szene, weil ich da nackt bin.», sagte Mulligan dem US-Magazin «New York». «Das ist buchstäblich der schlimmste Alptraum. Sich selbst auf der Leinwand zuzusehen, ist schon schlimm, aber sich selbst auf der Leinwand nackt zu sehen? Das ist ein verdammter Alptraum.» Mit ihrem irisch-deutschen Kollegen Michael Fassbender zu arbeiten, der in «Shame» ihren Bruder spielt, sei jedoch wunderbar gewesen, so die Schauspielerin. Der Film kommt Anfang Dezember in die US-Kinos, im nächsten Jahr ist er in Deutschland zu sehen.

Bericht im US-Magazin «New York»