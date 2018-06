Baku (dpa) - Aserbaidschans Fußballverband hat die Verlängerung des Vertrags mit Nationaltrainer Berti Vogts bis 2014 beschlossen. Die einstimmige Entscheidung sei auf einer Sitzung der Verbandsführung getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung.

Offen blieb zunächst, ob auch Vogts zur Fortsetzung seiner Arbeit in dem Kaukasus-Staat bereit ist. Zuletzt hatte der 64-Jährige mehrfach von einem möglichen Abschied zum Jahresende gesprochen. Zudem ist Vogts als Coach der türkischen Auswahl im Gespräch.

Der frühere Mönchengladbacher arbeitet seit 2008 in der Ex-Sowjetrepublik. Zu den aserbaidschanischen Medien hat der Weltmeister von 1974 ein schwieriges Verhältnis. Pressevertreter hatten ihn wiederholt scharf kritisiert. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2012 hatte Aserbaidschan in der deutschen Gruppe nur den vorletzten Platz belegt. Vor der 1:3-Heimniederlage gegen die DFB-Elf im Juni 2011 war Vogts während der Pressekonferenz mit Klopapier beworfen worden.