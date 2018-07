Maribor (SID) - Christoph Daum sorgt zum Start seiner Amtszeit beim FC Brügge für Furore. Nach zwei Siegen in der belgischen Meisterschaft feierte der ehemalige Bundesliga-Trainer mit seinem neuen Klub auch in der Europa League nach einem 0:3-Rückstand und einem fulminenten Schlussspurt mit vier Toren innerhalb von 17 Minuten noch einen 4:3 (0:1)-Erfolg bei NK Maribor. Brügge wahrte in der Gruppe H seine Chance zum Einzug in die Runde der letzten 32 Teams.

Nabil Dirar (74. und 77.), Joseph Akpala (82.) und Ryan Donk (90.) trafen für die Belgier, nachdem zuvor Dalibor Volas (11. und 68.) sowie Donk (51.) per Eigentor für den komfortablen Vorsprung der Slowenen gesorgt hatten.

Die Zwischenrunde erreicht haben am vorletzten Spieltag der Gruppenphase bereits Metallist Charkow (Gruppe G), Atletico Madrid (Gruppe I) und Sporting Braga (Gruppe H). Charkow aus der Ukraine setzte sich mit 4:1 (2:1) gegen Austria Wien durch, während Madrid bei Celtic Glasgow 1:0 (1:0) gewann. Die Portugiesen aus Braga setzten sich im Heimspiel gegen Birmingham City mit 1:0 (0:0) durch.