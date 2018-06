Marseille (SID) - Der französische Fußball-Nationalstürmer Andre-Pierre Gignac ist am Mittwoch wieder ins Training von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Olympique Marseille zurückgekehrt. Der 25-Jährige war nach einem Streit mit Trainer Didier Deschamps in die Reservemannschaft verbannt worden.

Gignac, der in der Liga erst einmal in der Startelf von "OM" stand, war am vergangenen Wochenende wegen seiner geringen Einsatzzeiten mit Deschamps aneinander geraten. Daraufhin hatte der Verein gefordert, der Spieler müsse sich vor der gesamten Mannschaft entschuldigen.

Marseille trifft am kommenden Dienstag in Dortmund im letzten Gruppenspiel der Champions League auf den deutschen Meister. Der BVB muss mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen, um noch an Marseille vorbei zu ziehen. Gleichzeitig muss Olympiakos Piräus gegen den FC Arsenal verlieren, damit Dortmund das Achtelfinale der Königsklasse erreicht.