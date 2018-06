Washington (dpa) - Ein sensationeller Lottogewinn von rund 254 Millionen Dollar hat in den USA ein seltsames Nachspiel gefunden. Nachdem sich ausgerechnet drei offenbar wohlhabende Finanzmanager als Gewinner des 190-Millionen-Euro-Jackpots präsentiert hatten, kamen an deren Geschichte einige Zweifel auf. Nicht sie seien die eigentlichen Glückspilze, sondern ein Kunden ihrer Investmentfirma, der lieber anonym bleiben wolle, berichtet NBC. Ausgangspunkt war die Ziehung bei der US-Lotterie «Powerball» Anfang November in Connecticut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.