London (dpa) - Der Angriff auf die britische Botschaft in Teheran hat erste Konsequenzen: Großbritannien zog Botschaftsmitarbeiter ab. Welche Maßnahmen die Regierung in London als Antwort auf den iranisches Verstoß gegen Völkerrecht ergreift, will Premier David Cameron in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Im Iran nahm die Polizei nach eigenen Angaben einige der Eindringlinge fest. Das Außenministerium in Teheran distanzierte sich von dem Zwischenfall.

Deutschland forderte den Iran nachdrücklich zum Schutz ausländischer Einrichtungen auf. Diese völkerrechtliche Pflicht gelte auch für die deutsche Schule, teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch in Berlin nach der Einbestellung des iranischen Botschafters mit. In dem Gespräch habe Staatssekretärin Emily Haber deutlich gemacht, dass der Sturm auf die Botschaft und weitere ausländische Einrichtungen eine grobe Verletzung des Völkerrechts darstelle. Die Ereignisse stellten leider nicht zum ersten Mal die Bereitschaft der iranischen Führung in Zweifel, internationales Recht zu achten.

Cameron hatte der iranischen Regierung schwere Vorwürfe gemacht, weil diese ihre Pflicht vernachlässigt habe, die Botschaft zu schützen. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den Angriff auf die Botschaft ebenfalls. Das Gremium rief die iranischen Behörden auf, diplomatische Einrichtungen und Mitarbeiter mit allen geeigneten Maßnahmen zu schützen.

Zahlreiche Staaten erklärten sich mit Großbritannien solidarisch. Norwegen hält seine Botschaft in Teheran weiter geschlossen. Die niederländische Partei für die Freiheit (PVV) des Islamgegners Geert Wilders, die der gelb-schwarzen Haager Regierung eine knappe Mehrheit sichert, forderte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zum Iran.

Das iranische Außenministerium verurteilte die Erstürmung und bezeichnete sie als eine spontane Aktion demonstrierender Studenten, die nicht von der Regierung genehmigt worden sei. Der stellvertretende iranische Polizeichef Ahmed-Resa Radan versicherte, dass Maßnahmen getroffen worden seien, um alle an dem Angriff beteiligten Demonstranten festzunehmen. Das berichtete die iranische Nachrichtenagentur Irna.

Der iranische Parlamentspräsident Ali Laridschani kritisierte die Entscheidung Londons zum Abzug von Botschaftsmitarbeitern aus Teheran. Die britische Regierung sollte die Aktion der Studenten nicht missbrauchen, um politisch daraus Kapital zu schlagen, forderte er.

Die Studenten hatten die Botschaft gestürmt und etwa zwei Stunden lang besetzt. Auch eine Wohnanlage britischer Diplomaten wurde angegriffen. Auf Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie die Iraner Brandsätze warfen, die britische Flagge verbrannten und Scheiben zerstörten. Sicherheitskräfte hätten sechs Mitarbeiter der Botschaft befreit, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Die rund 200 Botschaftsbesetzer seien schließlich mit Tränengas vertrieben worden. Auch die deutsche Schule in Teheran wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die EU entschied derweil, dass im Atomstreit mit dem Iran die Sanktionen ausgeweitet werden sollen. So wollen die Außenminister über Vorschläge beraten, auch die Öleinfuhren aus dem Iran zu verbieten und Geschäfte mit der Zentralbank des Irans zu untersagen. EU-Diplomaten sagten, diese neue Qualität von Sanktionen gegen Teheran sei jedoch innerhalb der EU noch umstritten. Entscheidungen stünden daher zunächst nicht an.

Die Internationale Atomenergieorganisation IAEA verdächtigt Teheran der Arbeit an Atomwaffen. Neben Großbritannien haben mehrere Länder den Bankenhandel mit Iran eingestellt und weitere Sanktionen verfügt.

