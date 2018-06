London (dpa) - Großbritannien hat alle Mitarbeiter der iranischen Botschaft in London aufgefordert, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Das sagte Außenminister William Hague in London. Er reagierte damit auf die gestrigen Angriffe auf die britische Botschaft in Teheran.

