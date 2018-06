London (dpa) - Nach der Erstürmung der britischen Botschaft in Teheran durch protestierende Studenten hat Premierminister David Cameron «ernste Konsequenzen» angekündigt. In den kommenden Tagen werde man über geeignete Maßnahmen gegen die iranische Regierung beraten. Auch international wurden die Angriffe auf die Vertretung scharf verurteilt. Inzwischen kündigten die iranischen Studenten an, ihren Protest gegen britische Sanktionen und den Tod eines Atomwissenschaftlers noch ausweiten zu wollen.

