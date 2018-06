Berlin (SID) - (SID) - Heiße Duelle im kalten Finnland: Vor dem Kampf um den WM-Gürtel nach Version des Boxverbandes WBA zwischen Alexander Powetkin und dem Amerikaner Cedric Boswell am Samstag (22.35/ARD) in Helsinki geht es hoch her. "Der amerikanische Traum wird den russischen Heuchler schlagen. Der kalte Krieg beginnt am 3. Dezember", sagte der 42 Jahre alte Herausforderer Boswell: "Es ist für mein Land ganz wichtig, den WM-Titel im Schwergewicht wieder in die USA zu holen."

Für den russischen Titelverteidiger, der sich im August den WM-Gürtel durch einen Punktsieg über Ruslan Chagaev gesichert hatte, hofft nach einem Erfolg auf ein Duell mit Wladimir Klitschko: "Mein Traum war und ist es, gegen Wladimir um die WM zu kämpfen. Daran halte ich fest." Sollte Powetkin das Duell gewinnen, muss WBA-Superchampion Wladimir Klitschko bis Ende 2012 gegen ihn antreten.

Ebenfalls für heiße Stimmung sorgte der zweite Hauptkampf in der "Nacht der Schwergewichte" zwischen dem finnischen Wahl-Berliner Robert Helenius und Dereck Chisora. "Ich werde ihn so lange schlagen, bis er tot ist", sagte Chisora, der beim obligatorischen Face-to-Face-Foto dem Lokalmatadoren den Mittelfinger zeigte.

Der wie Powetkin zum Sauerland-Boxstall gehörende Helenius ("Nordic Nightmare") kämpft gegen den Briten um die vakante EM-Krone und verteidigt zusätzlich seine WBA- und WBO-Interkontinental-Titel. Sollte Helenius nach dem Vorgeplänkel kühlen Kopf bewahren und siegen, hat auch er ein Recht auf einen Kampf gegen Wladimir Klitschko.

Gleich drei WM-Titel (WBA, WBC, WBO) verteidigt in Helsinki die Norwegerin Cecilia Braekhus. Die 30 Jahre alte Weltergewichtlerin tritt gegen die Amerikanerin Kuulei Kupihea an.