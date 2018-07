Dortmund/Köln (dpa) - Mehrere tausend Angestellte der Postbank haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Donnerstag an bundesweiten Warnstreiks beteiligt. Für Kunden sei es dadurch zu Verzögerungen bei Überweisungen und bei Anrufen in Callcentern gekommen, sagte ein Verdi-Sprecher.

Alle Postfilialen seien aber geöffnet. Bei einer zentralen Kundgebung in Dortmund zogen laut Verdi rund 600 Demonstranten mit Fahnen und Trillerpfeifen durch die Innenstadt. Die Postbank-Beschäftigten protestieren gegen eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in Folge der Übernahme durch die Deutsche Bank.

Geplant sind laut Verdi längere Arbeitszeiten, weniger Urlaub und niedrigere Gehälter, so dass den Mitarbeitern Einbußen von bis zu 30 Prozent drohten. Ein Postbank-Sprecher hatte den Streikaufruf der Gewerkschaft im Vorfeld als unverständlich und ungerechtfertigt kritisiert.