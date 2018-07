Dortmund (dpa) - Mehrere tausend Mitarbeiter der Postbank beteiligen sich heute an deutschlandweiten Warnstreiks. Überweisungen dauerten länger, heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Außerdem müssten Kunden länger warten, die in Callcentern anrufen. Alle Postfilialen seien aber geöffnet. Bei einer zentralen Kundgebung in Dortmund zogen 600 Demonstranten mit Fahnen und Trillerpfeifen durch die Innenstadt. Die Mitarbeiter protestieren gegen längere Arbeitszeiten, weniger Urlaub und weniger Geld.

