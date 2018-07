Friedrichshafen (SID) - NBA-Champion Dirk Nowitzki ist am Samstagabend einer der Stargäste in der ZDF-Show "Wetten, dass..?". Bei der Abschiedsvorstellung von Moderator Thomas Gottschalk wird der Basketballstar von den Dallas Mavericks in Friedrichshafen neben anderen Promis wie Günther Jauch, Lenny Kravitz oder Karl Lagerfeld auf der Wettcouch Platz nehmen.

Schon bald wird Nowitzki aus seiner Heimat in die USA zurückkehren. Wegen des bevorstehenden Endes im NBA-Tarifstreit sollen die Spieler ab dem 9. Dezember wieder das Training bei ihren Klubs aufnehmen. Nach derzeitigem Stand starten die Mavericks am 25. Dezember mit einem Heimspiel gegen Finalgegner Miami Heat in die neue Saison.