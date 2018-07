Frankfurt/Main (dpa) - Nach den kräftigen Gewinnen vom Mittwoch ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Anleger gingen nach den kräftigen Kursgewinnen erst einmal etwas vorsichtiger zu Werke, hieß es.

Trotz positiver Vorgaben aus Übersee gab der Dax im frühen Geschäft um 0,64 Prozent auf 6050 Punkte nach und konnte damit zunächst nicht an seine jüngste Serie von vier freundlichen Handelstagen anknüpfen. Am Vortag hatte die konzertierte Aktion der weltweit führenden Notenbanken den deutschen Leitindex um knapp 5 Prozent nach oben getrieben.

Seit seinem Tief am Freitag hatte er in der Spitze bereits mehr als 14 Prozent zugelegt. Der MDax fiel am Morgen um 0,75 Prozent auf 8949 Punkte, und der TecDax sank um 1,03 Prozent auf 698 Punkte.