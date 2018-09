Jakarta (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff ist in der indonesischen Hauptstadt Jakarta offiziell zu einem Staatsbesuch empfangen worden. Indonesiens Staatschef Susilo Bambang Yudhoyono begrüßte den Bundespräsidenten mit militärischen Ehren. Am Abend ist ein Staatsbankett im Präsidentenpalast vorgesehen. Zuletzt war 2001 der damalige Bundespräsident Johannes Rau in Indonesien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.