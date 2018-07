Berlin (dpa) - Landärzte sollen nicht mehr nur im Heimatfilm vorkommen. Ein neues Gesetz soll helfen, dass es auch in ländlichen Regionen genügend Mediziner gibt. Eine bessere Honorierung soll den Anreiz liefern.

Für junge Mediziner sind bisher vor allem Ballungszentren lukrativ. Der als «Landarztgesetz» bezeichneten Neuregelung mit einem Bündel von Maßnahmen stimmten am Donnerstag die Fraktionen von Union und FDP zu. Die Opposition votierte geschlossen dagegen und kritisierte das Gesetz als unzureichend. Es bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sind derzeit zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen rund 3500 Arztsitze vakant. Bis 2020 hören allein knapp 24 000 Hausärzte auf.

Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) verteidigte das Vorhaben für eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung. «Es ist ein gutes Gesetz. Wir sorgen dafür, dass die Menschen den Landarzt nicht nur aus einer idyllischen Vorabendserie kennen», sagte er. Das Gesetz gewährleiste, dass jeder die notwendige medizinische Behandlung bekomme - bei freier Arzt- und Krankenhauswahl. In anderen Ländern dagegen gebe es «Mangelverwaltung». Es werde dafür gesorgt, dass Menschen mit besonders schweren Erkrankungen auch die bestmögliche ambulante Versorgung erhalten.

Das Gesetz sieht finanzielle Anreize für Mediziner in unterversorgten Gebieten vor. Hauptsächlich auf dem flachen Land finden viele Haus- und Fachärzte, die altersbedingt aufhören, keine Nachfolger. Für junge Mediziner ist eine Praxis in Ballungsräumen durchweg lukrativer. Für Landärzte wurde deshalb die Residenzpflicht aufgehoben: Sie müssen ihre Praxis nicht länger am Wohnort betreiben.

Ambulante und stationäre Behandlung sollen in Medizinischen Versorgungszentren besser miteinander verzahnt werden. In Mangel-Gebieten können Ärzte von Reha- und Pflegeeinrichtungen künftig Patienten auch von außerhalb behandeln. Gemeinden haben zudem die Möglichkeit, Arztpraxen in Eigenregie zu betreiben. Bei Bedarf soll es auch «rollende Arztpraxen» geben.

Gegen die ärztliche Unterversorgung hat Minister Bahr insgesamt 320 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich eingeplant. Für höhere Zahnarzt-Honorare sind davon 120 Millionen Euro vorgesehen. Auf Druck von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) dürfen die Mehrkosten aber nicht den Bundeshaushalt belasten.

In der Debatte warf der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der schwarz-gelben Koalition vor, das Gesetz werde die Versorgungsstruktur in Deutschland nicht verbessern und den Medizinermangel nicht beheben können. «Sie verschlimmern ein Problem, das wir schon haben», sagte er. Es gehe der Koalition nicht um die Versorgung der Patienten, sondern um die Versorgung der niedergelassenen Ärzte. «Lobbyismus ist Ihnen wichtiger als der Wettbewerb», sagte Lauterbach an Bahrs Adresse.

Infos zum Landarzt-Gesetz