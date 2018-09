Toronto (Kanada) (SID) - Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat sich in der nordamerikanischen Profiliga NHL in der Northeast Division an die Spitze gesetzt. Die Bruins gewannen bei den Toronto Maple Leafs mit 6:3 und zogen mit dem 15. Saisonsieg an den Kanadiern vorbei. Seidenberg verbuchte in seinen 21:02 Minuten Eiszeit die fünfte Torvorlage der laufenden Saison. Der 30 Jahre alte Verteidiger bereitete das 2:1 durch Stürmer David Krejci vor.

Die Anaheim Ducks konnten nach sieben Niederlagen in Folge wieder ein Erfolsgerlebnis feiern. Die "Enten" gewannen gegen die Montreal Canadiens 4:1, bleiben in der Pacific Division aber weiter Letzter.

Neues bestes Team der Liga sind die Minnesota Wild, die sich mit 3:2 nach Penaltyschießen bei den Edmonton Oilers durchsetzten. Minnesota machte dabei einen 0:2-Rückstand wett, den entscheidenden Penalty verwandelte Kyle Brodziak in der sechsten Runde des Shootout.