Solingen/Düsseldorf (dpa) - Nach einem Überfall auf eine Bank in Solingen sind nach Augenzeugenberichten Spezialkräfte der Polizei in der Nähe des Tatortes eingetroffen. Ob sich der Täter noch in dem Gebäude befindet und ob er Geiseln in seiner Gewalt hat, ist nach wie vor unklar.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen machte zu Einzelheiten des Einsatzes am Donnerstagabend zunächst keine Angaben. Die Straße, an der die Filiale liegt, wurde weiträumig abgesperrt.