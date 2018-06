Hohenstein-Ernstthal (SID) - Der einzige deutsche Lauf zur Motorrad-WM wird wohl auch im kommenden Jahr auf dem Sachsenring stattfinden. Nach Informationen des MDR soll am Freitag ein Vertrag für das nächste Rennen unterzeichnet werden, der um vier weitere Jahre verlängert werden kann. Damit würde Moto2-Weltmeister Stefan Bradl auch nach seinem Aufstieg in die MotoGP auf der Strecke nahe Hohenstein-Ernstthal um WM-Punkte fahren.

Mitte September hatte der lokale Veranstalter ADAC Sachsen entschieden, das Kult-Rennen 2012 wegen finanzieller Bedenken nicht mehr auszurichten und damit eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Jetzt soll die in kommunaler Hand befindliche Sachsenring Rennstreckenmanagent Gesellschaft (SRM) als neuer Veranstalter auftreten. Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich und ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk werden die Einigung voraussichtlich auf einer Pressekonferenz am Freitag (13.30 Uhr) in der Boxengasse bekanntgeben.

Die SRM, die mehreren am Sachsenring liegenden Ortschaften und dem Landkreis Zwickau gehört, will mit dem Engagement drohende Verluste in Millionenhöhe für die Region verhindern. Alleine am Rennwochenende, wenn weit mehr als 200.000 Zuschauer in die Region pilgern, sollen die benachbarten Kommunen und Unternehmen mehr als 20 Millionen Euro einnehmen.