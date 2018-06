Düsseldorf (dpa) - Vom Fahrrad über die Familienbibel bis zum Hochzeitsgeschirr: Ein neues Museum inmitten der Düsseldorfer Altstadt zeigt Elvis Presley privat.

Das Museum mit der nach Angaben der Organisatoren größten privaten Elvis-Sammlung außerhalb der USA öffnete am Donnerstag seine Pforten. Rund 1000 Exponate erinnern vor allem an die Zeit, die der Meister des Hüftschwungs Ende der 50er Jahre als wohl berühmtester US-Soldat in Bad Nauheim verbrachte. Drei Sammler aus Gelsenkirchen haben die Erinnerungsstücke aus den 50er bis 70er Jahren zusammengetragen.

Die bisher in Wanderausstellungen gezeigten Platten, Plakate, Gitarren, Schmuckstücke und Bühnenhemden des «King of Rock 'n' Roll» (1935-1977) finden in der NRW-Landeshauptstadt erstmals eine ständige Bleibe.