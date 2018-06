New York (dpa) - Kanye West heißt der große Favorit für die nächsten Grammys. Der Rapper hat bei der Verleihung der Preise im Februar die Chance auf sieben Auszeichnungen.

Adele, die Foo Fighters und Bruno Mars haben nach Angaben der Recording Company vom Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles jeweils sechs Nominierungen, Lil Wayne und Skrillex kommen auf fünf. West hat schon 14 der kleinen goldenen Grammophone zu Hause stehen. Diesmal ist er zwar nicht bei der begehrtesten Kategorie «Aufnahme des Jahres» dabei, der 34-Jährige kann aber mit «All Of The Lights» die Trophäe als «bester Titel des Jahres» und als bester Rapsong gewinnen.

Adele, eine der großen Gewinnerinnen des Jahres, hat mit ihren sechs Nominierungen die Hauptkategorien besetzt. Sowohl bei der «Aufnahme des Jahres» als auch beim «Titel des Jahres» (jeweils «Rolling In The Deep») ist die Engländerin dabei. Außerdem kann sie mit «21» den Preis für die beste Platte gewinnen.

Die Grammys gelten als die begehrtesten Musikpreise der Welt. Sie sollen am 12. Februar in Los Angeles vergeben werden. Ausgewählt werden die Preisträger, ähnlich wie beim Oscar, von Vertretern der Plattenindustrie und Musikern. Bei der diesjährigen Preisverleihung hatte das Countrytrio Lady Antebellum mit ihrem Sehnsuchtssong «Need You Now» kräftig abgeräumt.

