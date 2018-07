Mosbach (dpa) - Rund neun Monate soll eine Familie aus Haßmersheim in Baden-Württemberg eine junge Frau als Haussklavin gehalten und misshandelt haben. Von heute an muss sich das Ehepaar wegen Geiselnahme vor dem Landgericht Mosbach verantworten. Die Ermittlungen gegen den 15-jährigen Sohn der Familie wurden eingestellt, da ihm laut Staatsanwaltschaft kein ausreichender Verdacht nachgewiesen werden konnte. Der 51 Jahre alte Mann und seine 46 Jahre alte Ehefrau sitzen in Untersuchungshaft. Das Paar bestreitet die Vorwürfe.

