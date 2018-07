Berlin (SID) - DOSB-Präsident Thomas Bach hat den Vorschlag der ARD zur Reaktivierung des Sportschau-Telegramms und den damit verbundenen Schritt zu mehr Vielfalt in der Berichterstattung noch einmal ausdrücklich gelobt. "Dies ist auch eine unserer zentralen Forderungen und wäre eine goldrichtige Entscheidung", sagte der 57-Jährige in Berlin.

Die ARD hatte am Mittwoch nach Gesprächen auf verschiedenen Ebenen der Sendeanstalt entsprechende Pläne bekanntgegeben. Die Sportschau im Ersten soll während der Bundesliga-Pausen in der Sendezeit nicht verkürzt, sondern verstärkt zur Berichterstattung über andere Sportarten und zur gezielten Aufbereitung von Themen rund um den Sport genutzt werden. Die Vielfalt soll sich auch in den dritten Programmen stärker widerspiegeln.

Dem Beschluss der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) war unter anderem Kritik aus Teilen des Sports vorausgegangen. "Damit unterstützt die GVK unser Anliegen, eine breite Berichterstattung zu sichern, die die ganze Vielfalt des Sports abbildet", sagte Bach: "Das Sportschau-Telegramm würde helfen, die nachrichtliche Darstellung der verschiedenen Sportarten ausgewogener zu gestalten und diesen Nachrichten einen festen Platz zu geben. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung."