Perth (Australien) (SID) - Box-Weltmeister Krzysztof Wlodarczyk hat seinen WBC-Titel im Cruisergewicht erfolgreich verteidigt. Der 30 Jahre alte Pole gewann am Mittwoch seinen Kampf im australischen Perth gegen Lokalmatador und Herausforderer Danny Green durch K.o. in der elften Runde. Für Wlodarczyk war es der 46. Sieg im 49. Kampf.

Green, der bis zum Knockout bei allen Punktrichtern in Führung gelegen hatte, kündigte nach dem Kampf seinen Rücktritt vom Boxsport an. Der ehemalige Weltmeister im Halbschwer- und Cruisergewicht hatte seinen IBO-Titel im Cruisergewicht vor vier Monaten an den Amerikaner Antonio Tarver verloren. Green gelangen in 37 Kämpfen 31 Siege.