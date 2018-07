Stuttgart (SID) - Tennis-Star Maria Scharapowa wird 2012 erstmals beim WTA-Turnier in Stuttgart aufschlagen. Die Weltranglistenvierte bestätigte ihre Teilnahme der WTA. Mit der Zusage der 24 Jahre alten Russin sind in Stuttgart (21. bis 29. April) alle aktuellen Top-10-Spielerinnen am Start, zu denen als Nummer zehn auch die deutsche Nummer eins Andrea Petkovic gehört. Die Darmstädterin hatte die Saison als erste deutsche Spielerin seit Steffi Graf unter den Top 10 der Weltrangliste beendet.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld von der dänischen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki. Wozniacki erreichte beim diesjährigen Turnier in der baden-württembergischen Landeshauptstadt das Finale, musste sich dort aber Fed-Cup-Spielerin Julia Görges aus Bad Oldesloe geschlagen geben (6:7, 3:6).

Ob neben Petkovic auch Görges und Wimbledon-Halbfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) 2012 in Stuttgart aufschlagen werden, steht derzeit noch nicht fest.