Schwerin (dpa) - Bei einem Unfall in Schwerin ist am Abend ein Auto erst zwanzig Meter durch die Luft geflogen und dann in zweieinhalb Metern Höhe gegen einen Baum geprallt. Das Auto war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Ein Bordstein katapultierte es in die Luft. Der 36 Jahre alte Fahrer brach sich beide Beine und wurde eingeklemmt, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er war angetrunken und zu schnell unterwegs.

