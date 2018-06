Sydney (dpa) - Im Patentstreit mit Samsung hat iPad-Hersteller Apple in Australien einen Etappensieg errungen: die Südkoreaner dürfen ihre iPad-ähnlichen Galaxy-Modelle vorerst doch nicht auf dem fünften Kontinent verkaufen. Das verkündete Richter John Dyson am höchsten Gericht in Sydney. Das Gericht entscheidet am 9. Dezember, ob es sich des Falls annimmt. Apple gelang es auch in Deutschland, den Verkauf diverser Galaxy-Tab-Modelle zu stoppen. Das Unternehmen wirft Samsung unter anderem vor, mit dem Galaxy sein Patent auf die Multitouch-Technologie der Bildschirme zu verletzen.

