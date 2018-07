New York (dpa) - Der Onlinespiele-Anbieter Zynga, der unter anderem die virtuellen Acker von «Farmville» bei Facebook betreibt, will bei seinem Börsengang rund eine Milliarde Dollar einnehmen.

Zynga will bei der Platzierung bis zu 10 Dollar pro Aktie haben, was den Wert des gesamten Unternehmens bei rund sieben Milliarden Dollar ansetzt, wie aus am Freitag veröffentlichten Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Zuletzt war eine Gesamtbewertung von zehn Miliarden Dollar erwartet worden. Der Börsengang gerät deutlich kleiner als ursprünglich erwartet. Im Sommer war noch ein möglicher Börsenwert von 15 bis 20 Milliarden Dollar kolportiert worden. Seitdem hat sich das Klima für Internet-Börsengänge allerdings deutlich eingetrübt.

Spiele wie «Farmville», «Cityville» oder «Mafia Wars» bringen Zynga unter anderem dank Facebook als Plattform eine riesige Kundschaft von mehr als 220 Millionen Teilnehmern pro Monat. In den ersten neun Monaten 2011 verdiente die Firma aus San Francisco rund 30 Millionen Dollar bei Umsätzen von etwa 830 Millionen Dollar. Das Geld kommt vor allem aus dem Verkauf virtueller Güter in den Spielen - etwa Traktoren für «Farmville»-Äcker. Nach jüngsten Angaben geben aber lediglich 6,7 Millionen Spieler Geld dafür aus.

Bericht «New York Times»

Bericht Bloomberg

Bericht «Fortune»