Sydney (dpa) - Im Patentstreit mit Samsung hat iPad-Hersteller Apple in Australien einen Etappensieg errungen: die Südkoreaner dürfen ihre iPad-ähnlichen Galaxy-Modelle vorerst doch nicht auf dem fünften Kontinent verkaufen.

Das verkündete Richter John Dyson am höchsten Gericht in Sydney am Freitag. Das Gericht entscheidet am 9. Dezember, ob es sich des Falls annimmt. Bis dahin wird das Urteil eines Berufungsgerichts von Mittwoch, das den Verkauf des Galaxy erlaubt hatte, ausgesetzt.

Apple und Samsung liefern sich seit Monaten in mehreren Ländern einen erbitterten Rechtsstreit. Apple wirft Samsung unter anderem vor, mit dem Galaxy sein Patent auf die Multitouch-Technologie der berührungsempfindlichen Bildschirme zu verletzen. Samsung wirft Apple ebenfalls Ideenklau vor. Samsung macht Druck auf die Gerichte, weil es vom lukrativen Weihnachtsgeschäft profitieren will. Apple gelang es auch in Deutschland, den Verkauf diverser Galaxy-Tab-Modelle zu stoppen.

High Court-Hearing