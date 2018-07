Kiew (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und Ukraine vor schwierigen Aufgaben. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft in der Vorrunden-Gruppe B auf die Niederlande, Dänemark und Portugal. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Kiew. Spielorte der deutschen Mannschaft sind Charkow und Lwiw.

