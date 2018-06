Berlin (dpa) - DFB-Präsident Theo Zwanziger will sein Amt im Oktober 2012 räumen. Das bestätigte der 66-Jährige auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bunds. Diese Entscheidung sei seit langem vorbereitet, sagte Zwanziger. Seine Amtszeit endet eigentlich erst 2013. Für einen reibungslosen Übergang strebt Zwanziger einen früheren Wechsel an der Verbandsspitze an. Seine Aufgaben in den Exekutiven der internationalen Verbände UEFA und FIFA will er weiter wahrnehmen.

