Köln (SID) - Die 24 für die WM qualifizierten Mannschaften bilden vier Vorrundengruppen mit jeweils sechs Teams. Anders als bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften wird es in diesem Jahr keine Hauptrunde geben. Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Nach der Vorrunde geht es im K.o.-System weiter.

Der Weltmeister wird am Ende insgesamt neun Spiele hinter sich haben, er allein löst das Ticket für die Olympischen Spiele 2012 in London. Die Mannschaften auf den nachfolgenden Plätzen kämpfen um eine Teilnahme an den Olympia-Qualifikationsturnieren im Frühjahr. Die deutsche Mannschaft muss mindestens das Viertelfinale erreichen oder zu den sieben besten europäischen Mannschaften gehören, um sicher an einem der drei Turniere im Frühjahr 2012 teilnehmen zu können.

Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) trifft in ihrer Vorrundengruppe A auf Olympiasieger Norwegen, Montenegro, China, Island und Angola. Favoriten auf den Gruppensieg sind die für Olympia bereits qualifizierten Norwegerinnen und Montenegro.